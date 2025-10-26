3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Tak DItahan, Fakta soal Tas Mewah Sandra Dewi Diungkap

Minggu, 26 Oktober 2025 – 11:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Kejagung mengungkap fakta mengejutkan di balik 88 tas mewah Sandra Dewi.

Pernyataan penyidik Kejagung soal tas mewah Sandra Dewi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (25/10).

Sementara itu, Lisa Mariana tidak ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil.

Kemudian, Lisa Mariana telah menyelesaikan pemeriksaannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta mengejutkan di balik tas mewah Sandra Dewi

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Sandra dalam sidang, yang mengaku sebagian besar barangnya diperoleh dari hasil kerja sama iklan.

"Khusus yang disita ini, itu tidak ada perjanjiannya," kata Max saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

