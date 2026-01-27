Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Lucky Widja Meninggal, Saksi Kepergian Lula Lahfah Akan Diperiksa

Selasa, 27 Januari 2026 – 04:56 WIB
Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lucky Widja, vokalis grup musik Element, meninggal dunia pada Minggu, 25 Januari 2026.

Kabar kepergian Lucky Widja, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (26/1).

Kemudian, Wardatina Mawa unggah pesan soal hawa nafsu seusai Insanul Fahmi minta maaf dan berharap rujuk.

Baca Juga:

Sementara itu, sejumlah saksi akan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kematian selebgram Lula Lahfah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lucky Widja Meninggal Dunia

Pihak keluarga menyampaikan bahwa almarhum telah dimandikan dan dipersiapkan untuk disemayamkan di rumah duka, kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Jenazah Lucky Widja akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya: Kabar Duka: Vokalis Element Lucky Widja Meninggal Dunia

