3 Berita Artis Terheboh: Maia Hingga Denny Sumargo Soroti insiden Mobil Rantis Lindas Ojol

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 09:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Maia Estianty turut menyoroti kejadian pengemudi ojek online atau ojol bernama Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis.

Komentar Maia soal insiden sopir ojol Affan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (29/8).

Kemudian, Denny Sumargo turut berduka atas kepergian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob.

Sementara itu, Nikita Mirzani membantah dengan tegas tuduhan meminta uang sebesar Rp 15 miliar kepada Melvina Husyanti.

pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Maia Estianty Nyinyir

Melalui akun miliknya di Instagram, penyanyi sekaligus produser musik itu menyampaikan keprihatinan.

"Kalau begini, mau salahkan siapa? Melihat video selintas, bentrok demo di DPR, dan kemudian ada kejadian mobil rantis Brimob melindas sopir ojol. Ngenes dan sedih," ungkap Maia Estianty.

