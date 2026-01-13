3 Berita Artis Terheboh: Mantan Kekasih Ari Lasso Merasa Tertekan, Mawa Tolak Berdamai

Selasa, 13 Januari 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Model cantik Dearly Djoshua buka suara soal sikap Ari Lasso yang dinilai emosional dan sering melontarkan makian.

Sikap Ari Lasso yang dinilai tak baik pada sang mantan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (12/1).

Sementara itu, Aurelie Moeremans meluruskan isu lama soal dirinya disebut janda dan menegaskan kabar itu tidak benar.

Kemudian, Wardatina Mawa memberi respons soal upaya damai atau restorative justice yang ditawarkan pihak Insanul Fahmi dan Inara Rusli.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Dearly Merasa Tertekan oleh Kelakuan Ari Lasso

Dalam curahan hati (curhat) melalui akunnya di Instagram, Dearly mengatakan dirinya sudah memenuhi permintaan sang mantan.

Dearly mengungkapkan bahwa Ari Lasso meminta dirinya menghapus seluruh foto kebersamaan mereka saat di Bali.

Baca selengkapnya: Merasa Tertekan karena Ari Lasso, Dearly Djoshua: Kamu Dendam Apa Sama Saya?