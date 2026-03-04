Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Meisya Siregar Kena Imbas Perang, Agnez Mo Kabarkan Kondisinya di Dubai

Rabu, 04 Maret 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Meisya Siregar Kena Imbas Perang, Agnez Mo Kabarkan Kondisinya di Dubai
Meisya Siregar dan Bebi Romeo saat melaksanakan umrah. Foto: Instagram/meisya_siregar

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan Virgoun dengan Lindi Fitriyana diterpa isu miring telah berbadan dua sebelum menikah.

Kabar Lindi hamil sebelum menikah masih menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (3/3).

Sementara itu, pasangan selebritas Meisya Siregar dan Bebi Romeo tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

Kemudian, aktris sekaligus penyanyi, Agnez Mo memastikan bahwa kondisinya aman dan baik-baik saja di Dubai.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Febby Carol Kesal

Pasalnya, istri pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu diduga telah berbadan dua sebelum menikah.

Kakak Virgoun, Febby Carol menanggapi soal isu miring yang mewarnai kabar pernikahan sang adik.

Baca selengkapnya: Isu Miring Terpa Istri Virgoun, Febby Carol Kesal



