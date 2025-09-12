Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Meiza Aulia Ditalak Satu, Eza Beber Alasannya

Jumat, 12 September 2025 – 04:56 WIB
Eza Gionino dan Meiza Aulia. Foto: Instagram/family_ezagionino

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino tak menampik sempat melayangkan ucapan talak satu cerai terhadap istrinya, Meiza Aulia.

Pengakuan Eza Gionino, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (11/9).

Dia pun mengaku sempat kaget saat mengetahui istrinya, Meiza Aulia mendadak mengajukan gugatan cerai.

Sementara itu, film horor garapan sutradara Baim Wong yang berjudul, Sukma tayang di bioskop.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Eza Mengakui sempat Talak Satu Istri

Pria 35 tahun itu mengaku, dirinya mengucapkan talak tersebut dalam keadaan emosi.

Namun, dia mengucapkan itu hanya bertujuan untuk menegur sang istri, bukan karena benar-benar ingin bercerai.

