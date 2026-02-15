Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Nia Ramadhani Merasa Terganggu, Ressa Ungkap Sebuah Keinginan

Minggu, 15 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Nia Ramadhani Merasa Terganggu, Ressa Ungkap Sebuah Keinginan - JPNN.COM
Nia Ramadhani. Foto: Instagram/ramadhaniabakrie

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani blak-blakan membicarakan hikmah di balik isu miring yang menerpa rumah tangganya.

Hikmah yang didapat Nia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (14/2).

Kemudian, dia mengakui dirinya sempat terganggu dengan isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Baca Juga:

Sementara itu, Ressa Rizky Rossano mengungkapkan hal yang ingin disampaikannya kepada ibu kandungnya, Denada.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nia Ungkap Hikmah di Balik Isu Miring

Adapun pernikahan Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie, dikabarkan berada di ujung tanduk.

Baca Juga:

Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu, bahkan digosipkan menggugat cerai sang suami.

Baca selengkapnya: Blak-Blakan, Nia Ramadhani Ungkap Hikmah di Balik Isu Miring Soal Pernikahannya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Nia Ramadhani ungkap hikmah di balik isu cerai, sempat merasa terganggu, Ressa Rizky Rossano ungkap sebuah keinginan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Nia Ramadhani  Ressa Rizky Rossano  Denada  ardi bakrie 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp