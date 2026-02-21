3 Berita Artis Terheboh: Nicole Kidman Didekati Miliarder, Doktif Sindir Richard Lee

Sabtu, 21 Februari 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif alias Doktif memberi tanggapan soal pernyataan Dokter Richard Lee yang mengeklaim produk miliknya telah lulus BPOM.

Tanggapan Dokdtif soal pernyataan Richard Lee, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (20/2).

Kemudian, tontonan baru Vidio Original Series A dan Z: InsyaAllah Cinta, yang mempertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane.

Sementara itu. Nicole Kidman pilih fokus ke anak usai cerai, belum siap buka hati untuk cinta baru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Doktif Sindir Richard Lee

Dia melontarkan sindiran kepada Dokter Richard Lee yang merupakan seterunya.

"Tidak ada maling yang mengaku ya," ungkap Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

