Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Nicole Kidman Didekati Miliarder, Doktif Sindir Richard Lee

Sabtu, 21 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Nicole Kidman Didekati Miliarder, Doktif Sindir Richard Lee - JPNN.COM
Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif alias Doktif memberi tanggapan soal pernyataan Dokter Richard Lee yang mengeklaim produk miliknya telah lulus BPOM.

Tanggapan Dokdtif soal pernyataan Richard Lee, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (20/2).

Kemudian, tontonan baru Vidio Original Series A dan Z: InsyaAllah Cinta, yang mempertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane.

Baca Juga:

Sementara itu. Nicole Kidman pilih fokus ke anak usai cerai, belum siap buka hati untuk cinta baru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Doktif Sindir Richard Lee

Dia melontarkan sindiran kepada Dokter Richard Lee yang merupakan seterunya.

Baca Juga:

"Tidak ada maling yang mengaku ya," ungkap Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Baca selengkapnya: Doktif Sindir Dokter Richard Lee Gara-Gara Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Doktif sindir Richrad Lee, Insyaallah Cinta pertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane, Nicole Kidman didekati miliarder.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Doktif  Richard Lee  Nicole Kidman  A dan Z Insyaallah Cinta 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp