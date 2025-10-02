Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Nikita Kembali Gugat Reza Gladys, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:19 WIB
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu mengatakan tak mempersoalkan harta gana-gini dalam permohonan cerainya.

Gugatan cerai Bedu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (1/10).

Sementara itu, band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters akan menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10).

Baca Juga:

Kemudian, Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan terhadap Reza Gladys dan suami, Attaubah Mufid ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Istri

Setelah menjalani pernikahan selama 15 tahun, Bedu akhirnya memilih untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya itu.

Baca Juga:

Ditanyai soal harta gana-gini, pemilik nama Harabdu Tohar mengatakan, tak ada persoalan tersebut dalam permohonan cerainya.

Baca selengkapnya: Serahkan Rumah dan Mobil kepada Istri, Bedu Bilang Begini

