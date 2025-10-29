Close Banner Apps JPNN.com
3 berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Rabu, 29 Oktober 2025 – 04:56 WIB
3 berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar - JPNN.COM
Terdakwa kasus pemerasan terhadap Reza Gladys Nikita Mirzani seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Nikita divonis 4 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan subsider 3 bulan kurungan. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Selasa (28/10), dihebohkan dengan vonis Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan.

Keluarga dan sahabat Nikita Mirzani, ikut hadir menyaksikan sidang putusan kasus dugaan pemerasan di PN Jakarta Selatan.

Kemudian, Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar usai terbukti memeras Reza Gladys lewat media elektronik.

Baca Juga:

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1.  Keluarga dan Sahabat Hadiri Sidang Nikita

Usman Lawara lantas mengungkapkan kesiapan Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis.

Menurutnya, keluarga hingga sahabat bakal hadir di persidangan untuk mendampingi aktris berusia 39 tahun tersebut.

Baca Juga:

Baca selengkapnya: Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang

2. Vonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 miliar

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dengan memanfaatkan sarana elektronik.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, keluarga dan sahabat hadir, Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan didenda Rp 1 miliar, begini perasaannya

