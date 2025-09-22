Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Nikita Ungkap Kerugian selama Ditahan, Muse Sukses Hibur Fan

Senin, 22 September 2025 – 04:53 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Nikita Ungkap Kerugian selama Ditahan, Muse Sukses Hibur Fan - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani mengalami kerugian akibat dikurung karena kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang dilaporkan Dokter Reza Gladys.

Pengakuan terbaru Nikita Mirzani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (21/9).

Sementara itu, konser bertajuk 'Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser' akan digelar di Plenary Hall JCC, Jakarta.

Baca Juga:

Kemudian, band rock asal Inggris, Muse berhasil menyuguhkan konser yang semarak dan energik di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nikita Ungkap Kerugian Selama Ditahan

Perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut terpaksa kehilangan beberapa proyek yang seharusnya dijalankan pada tahun ini.

Baca Juga:

Adapun termasuk di antaranya peran Nenek Gayung dalam film Kang Solar from Kang Mak X Nenek Gayung yang akan tayang bulan ini.

Baca selengkapnya: Berkasus Dengan Reza Gladys, Nikita Mirzani Ungkap Kerugian Selama Ditahan 7 Bulan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Nikita Mirzani ungkap kerugian selama ditahan, konser Yovie Widianto, Muse sukses hibur penggemar di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Nikita Mirzani  Yovie Widianto  Muse 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp