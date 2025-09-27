Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Oknum TNI Diamankan, Zaskia Adya Mecca Beri Penjelasan

Sabtu, 27 September 2025 – 04:45 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Oknum TNI Diamankan, Zaskia Adya Mecca Beri Penjelasan - JPNN.COM
Zaskia Adya Mecca saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Gilang

jpnn.com, JAKARTA - Oknum anggota TNI diamankan seusai melakukan pemukulan terhadap karyawan aktris Zaskia Adya Mecca.

Kasus pemukulan terhadap karyawan Zaskia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (26/9).

Kemudian, Zaskia mengabarkan perkembangan terbaru mengenai kasus pemukulan yang menimpa karyawannya oleh seorang diduga oknum TNI.

Baca Juga:

Sementara itu, komedian sekaligus presenter Entis Sutisna atau Sule terkena tilang saat hendak menuju lokasi syuting.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Oknum TNI Diamankan

Menurut Anto, prajurit yang diduga terlibat dalam kasus ini telah diamankan. Dia menegaskan penanganannya kini berada di bawah Detasemen Polisi Militer Jaya-2.

Baca Juga:

“Yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya-2 untuk proses penanganan selanjutnya,” kata Anto saat dihubungi, Kamis (26/9) malam.

Baca selengkapnya: Oknum TNI Pemukul Karyawan Zaskia Adya Mecca Akhirnya Diamankan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, oknum TNI diamankan, Zaskia Adya Mecca beri penjelasan, mobil Sule kena tilang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Zaskia Adya Mecca  Sule  oknum tni 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp