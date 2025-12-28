Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Insanul Fahmi, 10 Selebritas Resmi Cerai di 2025

Minggu, 28 Desember 2025 – 16:15 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Insanul Fahmi, 10 Selebritas Resmi Cerai di 2025 - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Catatan sepanjang 2025, dunia hiburan Tanah Air diguncang deretan perceraian artis dari pasangan muda hingga idola publik.

Deretan artis berceerai sepanjang 2025, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (27/12).

Kemudian, Insanul Fahmi sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Kimberly Ryder akhirnya mengaku sudah memiliki pacar atau kekasih baru. Siapa sosok pria tersebut?

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pasangan Artis yang Cerai di 2025

Deretan kabar perceraian artis silih berganti menghiasi pemberitaan, mulai dari pasangan muda hingga rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis di mata publik.

Baca Juga:

Sepanjang tahun ini, Pengadilan Agama mencatat sejumlah nama besar yang resmi mengakhiri pernikahan mereka.

Baca selengkapnya: 10 Pasangan Artis Resmi Bercerai Tahun Ini, Nomor 4 Paling Heboh

Rangkuman 3 berita artus terheboh, pasangan artis bercerai di 2025, pengakuan insanul Fahmi setelah diperiksa, Kimberly Ryder punya pacar baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Insanul Fahmi  Perceraian artis  Kimberly Ryder 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp