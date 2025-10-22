Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Penyebab Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan Diungkap, Kekasih Kecewa Berat

Rabu, 22 Oktober 2025 – 04:56 WIB
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan enam narapidana berisiko tinggi asal Jakarta, termasuk pesohor Ammar Zoni, ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (16/10/2025). ANTARA/HO-Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Selasa (21/10), diramaikan dengan kabar Ammar Zoni yang kini mendekam di Lapas Nusakambangan.

Pemindahan Ammar Zoni ke Pulau Nusakambangan ternyata bukan karena kasus peredaran narkoba di Lapas Cipinang.

Sementara itu, dokter Kamelia akhirnya mengungkap awal hubungan dirinya dengan aktor Ammar Zoni.

Kabar pemindahan Ammar Zoni ke Pulau Nusakambangan ternyata ternyata membuat kekasihnya, Kamelia terkejut.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol P. Mashudi menjelaskan, pemindahan Ammar Zoni dan lima tahanan lainnya dilakukan karena mereka terbukti melanggar aturan dengan ditemukannya ganja di dalam sel.

“Saat razia rutin, ditemukan satu linting ganja di kamar yang dihuni tujuh orang, salah satunya Ammar Zoni,” ujar Mashudi dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (21/10).

Baca selengkapnya: Ternyata Ini Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penyebab Ammar Zoni dipindah ke Nusakambangan, Kamelia bicara soal asmara, kaget kekasih dipindahkan dari Lapas Cipinang.

