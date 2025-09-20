Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Penyebab Kematian Yu Menglong Terungkap, Sule Beri Penjelasan

Sabtu, 20 September 2025 – 04:54 WIB
Komedian Sule. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Yu Menglong akhirnya angkat suara soal penyebab putranya meninggal pada 11 September 2025.

Penyebab kematian Yu Menglong, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang jumat (19/9).

Sementara itu, band rock alternatif asal Inggris, Muse menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta.

Baca Juga:

Kemudian, komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penyebab Kematian Yu Menglong

Melalui akun resmi studio Yu Menglong, sang ibunda menegaskan bahwa putranya meninggal dunia pada 11 September 2025 akibat kecelakaan tragis.

Baca Juga:

“Putra tercinta saya, Yu Menglong, telah meninggal dunia setelah terjatuh secara tidak sengaja karena konsumsi alkohol. Dia telah meninggalkan kami selamanya,” tulisnya, dikutip pada Jumat (19/9).

Baca selegkapnya: Ibunda Ungkap Penyebab Yu Menglong Meninggal, Oh Ternyata

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penyebab kematian Yu Menglong terungkap, kemeriahan konser Muse, penjeasan soal penyakit Sule.

