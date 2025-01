3 Berita Artis Terheboh: Penyebab Larasati Kecelakaan Diungkap, Ruben Kembali Pamer

jpnn.com, JAKARTA - Artis FTV Larasati Nugroho (27) telah menjalani tes urine pasca-kecelakaan yang dialaminya.

Tes urine Larasati, menjadi salah satu berita artis terheboh JPNN sepanjang Jumat (31/1).

Kermudian, Ruben Onsu kembali memamerkan kedekatan dengan aktris sekaligus politikus Desy Ratnasari

Baca Juga: Larasati Nugroho Ternyata Mengantuk Saat Kecelakaan Mobil

Sementara itu, Come and See Pictures dan Amazon MGM Studios merilis official trailer film terbaru dari sutradara Joko Anwar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penyebab Larasati Kecelakaan

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk.

Baca Juga: Ruben Onsu Beri Pujian untuk Desy Ratnasari

"Untuk penyebabnya, setelah kami minta keterangan dari pengemudi, dia tidak konsentrasi dan sedikit mengantuk," kata Kompol Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis.

Baca selengkapnya: Polisi Ungkap Penyebab Kecelakaan Artis FTV Larasati Nugroho