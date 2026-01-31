3 Berita Artis Terheboh: Penyelidikan Kematian Lula Dihentikan, Denada Akui Ressa Sebagai Anak

Sabtu, 31 Januari 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejak awal, Denada ternyata mengakui Ressa sebagai anak dan membantah tudingan penelantaran.

Pengakuan Denada soal Ressa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (30/1).

Sementara itu, polisi menghentikan penyelidikan atas kematian selebgram Lula Lahfah di apartemennya pada Jumat (23/1).

Kemudian, Kamelia kembali hadir menghadiri sidang kekasihnya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/1).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Denada Mengakui Ressa sebagai Anaknya

Menurut Iqbal, Denada tidak pernah meragukan status Ressa sebagai anak kandungnya.

Dia menyebut hubungan ibu dan anak tersebut telah terjalin sejak lama dan tidak pernah diputus.

Baca selengkapnya: Ternyata Sejak Awal Denada Mengakui Ressa Rizky Rosano Sebagai Anaknya