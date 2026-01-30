Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Penyesalan Didi Riyadi, Chiki Fawzi Batal Jadi Petugas Haji

Jumat, 30 Januari 2026 – 04:56 WIB
Chiki Fawzi. Foto: Instagram/chikifawzi

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Boiyen dikabarkan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Rully Anggi Akbar.

Gugatan cerai Boiyen, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (29/1).

Sementara itu, Chiki Fawzi batal menjadi petugas haji 2026 usai dicopot mendadak jelang keberangkatan.

Baca Juga:

Kemudian, Didi Riyadi, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya sahabat sekaligus rekan satu band, Lucky Widja.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Boiyen Gugat Cerai

Kabar tersebut sangat mengejutkan lantaran pasangan selebritas itu baru 2 bulan menikah.

Baca Juga:

Humas Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohammad Sholahuddin pun telah mengonfirmasi soal gugatan Boiyen..

Boiyen Gugat Cerai Suami Setelah 2 Bulan Nikah, Apa Alasannya?

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Boiyen gugat cerai, Chiki Fawzi batal jadi petugas haji 2026, penyesalan Didi Riyadi tak hadiri pemakaman Lucky Widja.

