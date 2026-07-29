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3 Berita Artis Terheboh: Perincian Biaya Renovasi Rumah Bekas Ruben Terungkap, Kenny Merespons

Rabu, 29 Juli 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Perincian Biaya Renovasi Rumah Bekas Ruben Terungkap, Kenny Merespons - JPNN.COM
Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu mengungkap rincian biaya renovasi rumah yang pernah ditempati bersama Sarwendah.

Perincian biaya renovasi rumah bekas bersama Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (28/7).

Kemudian, Band Radja segera menggelar konser spesial bertajuk 'Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya' di SCBD.

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Sementara itu, Kenny Austin lantas menanggapi soal dugaan teror mistis yang dialami oleh istrinya, Amanda Manopo.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Perincian Biaya Renovasi Rumah Bekas Bersama Ruben

Di tengah perdebatan mengenai biaya renovasi, Sarwendah diketahui telah meninggalkan rumah tersebut bersama anak-anaknya.

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Sarwendah mengungkapkan keputusan pindah diambil karena merasa kenyamanan keluarganya mulai terganggu oleh berbagai situasi yang terjadi di sekitar rumah.

Baca selengkapnya: Terungkap, Perincian Biaya Renovasi Rumah Bekas Bersama Ruben Onsu dan Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, perincian biaya renovasi rumah bekas bersama Ruben Onsu, harga tiket konser Radja, respons Kenny Austin soal teror mistis.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ruben Onsu  Radja  Kenny Austin 
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