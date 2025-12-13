Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: PN Bandung Tolak Gugatan Lisa, Acha Septriasa Belum Mau Cari Pasangan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 11:02 WIB
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Naomi Aaira resmi merilis lagu yang berjudul Belum Siap Dewasa.

Lagu Belum Siap Dewasa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/12).

Kemudian, Acha Septriasa mengaku dirinya belum memikirkan untuk mencari pasangan baru usai bercerai dari mantan suaminya, Vicky Kharisma.

Sementara itu, PN Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lagu Baru Naomi Aaira

Lagu debut tersebut menjadi perkenalannya ke pendengar sekaligus kancah musik Indonesia.

Naomi Aaira mengatakan Belum Siap Dewasa merupakan sebuah anthem jujur, dan sedikit menyebalkan, tentang betapa ribetnya menjadi orang dewasa.

Baca selengkapnya: Belum Siap Dewasa, Perkenalan yang Jujur dari Naomi Aaira

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Naomi Aaira rilis lagu Belum Siap Dewasa, Acha Septriasa belum mau cari pasangan baru, PN Bandung tolak gugatan Lisa Mariana

