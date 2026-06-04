3 Berita Artis Terheboh: Polemik Ruben dan Sarwendah Memanas, Betrand Peto Sampaikan Harapan

Kamis, 04 Juni 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selain masalah nafkah anak, Ruben Onsu dan Sarwendah ternyata tengah berpolemik soal aset harta bersama.

Masalah Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (3/6).

Kemudian, Betrand Peto berharap konflik Ruben Onsu dan Sarwendah segera selesai tanpa campur tangan pihak lain.

Sementara itu, aktor Tio Pakusadewo ternyata tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Polemik Ruben dan Sarwendah Memanas

Mantan suami istri itu berdebat perihal rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang disebut sebagai harta bersama pascacerai.

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Pihak Ruben Onsu mempersilakan Sarwendah apabila ingin mengambil alih dan mau melanjutkan kewajiban membayar cicilan rumah tersebut.

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