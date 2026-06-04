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3 Berita Artis Terheboh: Polemik Ruben dan Sarwendah Memanas, Betrand Peto Sampaikan Harapan

Kamis, 04 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Polemik Ruben dan Sarwendah Memanas, Betrand Peto Sampaikan Harapan - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Sarwendah saat masih bersama. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Selain masalah nafkah anak, Ruben Onsu dan Sarwendah ternyata tengah berpolemik soal aset harta bersama.

Masalah Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (3/6).

Kemudian, Betrand Peto berharap konflik Ruben Onsu dan Sarwendah segera selesai tanpa campur tangan pihak lain.

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Sementara itu, aktor Tio Pakusadewo ternyata tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Polemik Ruben dan Sarwendah Memanas

Mantan suami istri itu berdebat perihal rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang disebut sebagai harta bersama pascacerai.

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Pihak Ruben Onsu mempersilakan Sarwendah apabila ingin mengambil alih dan mau melanjutkan kewajiban membayar cicilan rumah tersebut.

Baca selengkapnya: Selain Masalah Nafkah Anak, Ruben Onsu dan Sarwendah Ribut Soal Rumah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah memanas, Betrand Peto beri pesan menyentuh, Tio Pakusadewo dirawat

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ruben Onsu  Betrand Peto  Tio Pakusadewo 
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