JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Potret Mesra Hingga Fakta Perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha

Rabu, 27 Agustus 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Potret Mesra Hingga Fakta Perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha - JPNN.COM
Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Kabar perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha, masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Sepanjang Selasa (26/8), dunia hiburan JPNN juga diramaikan dengan kabar perceraian mereka.

Meski sudah resmi bercerai, Pratama Arhan belum hapus potret mesranya dengan Azizah Salsha di Instagram.

Baca Juga:

Sementara itu, fakta-fakta seputar perceraian pesepakbola Pratama Arhan dan Azizah Salsha, terungkap.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Penggemar

Para penggemar menyampaikan berbagai komentar atas perpisahan pemain bola dan selebgram tersebut.

Baca Juga:

Beberapa fan mendukung langkah Pratama Arhan menceraikan Azizah Salsha. Hal tersebut disampaikan melalui kolom komentar di Instagram.

Baca selengkapnya: Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Begini Komentar Para Penggemar

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar penggemar, potret mesra, hingga fakta-fakta perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha.

