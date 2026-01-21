Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Prilly Latuconsina Pamit, Dewi Perssik Minta Maaf

Rabu, 21 Januari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Prilly Latuconsina Pamit, Dewi Perssik Minta Maaf
Aktris Prilly Latuconsina. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto lantas mengungkapkan respons Wardatina Mawa dan keluarganya atas permintaan maaf kliennya.

Respons Wardatina Mawa atas permintaan maaf Insanul, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (20/1).

Kemudian, penyanyi dangdut, Dewi Perssik akhirnya menyampaikan respons setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Prilly Latuconsina mengumumkan pengunduran diri dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Mawa atas Permintaan Maaf Insanul

Tak hanya bertemu dengan Mawa, dia juga akhirnya bisa melepas rindu dengan buah hatinya. Namun di samping bertemu sang buah hati,

Baca Juga:

Insanul Fahmi menemui istrinya secara langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya.

Baca selengkapnya: Kapan Insanul Fahmi Bakal Penuhi 2 Syarat Permintaan dari Wardatina Mawa?

Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Wardatina Mawa atas permintaan maaf Insanul Fahmi, Dewi Perssik minta maaf, Prilly Latuconsina pamit.

