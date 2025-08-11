3 Berita Artis Terheboh: Produk Skincare Doktif Dilarang Edar, Lisa Tuntut Transpransi

Senin, 11 Agustus 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BPOM hentikan edar empat skincare Amira Aesthetic Clinic milik “doktif”. Alasannya bikin kaget.

Produk skincare milik doktif dilarang edar, menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Minggu (10/8).

Sementara itu, mertua Pratama Arhan buka suara soal hilangnya foto pernikahan putrinya dari akun Instagram sang pesepakbola.

Kemudian, Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar memastikan proses tes DNA yang ditangani di bawah naungan Bareskrim Polri berjalan lancar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. BPOM Cabut Izin Edar Produk Skincare Milik Doktif

Pencabutan dilakukan karena ditemukan kandungan produk tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan maupun data pendaftaran.

Keputusan tersebut diumumkan BPOM melalui unggahan di akun Instagram resmi @bpom_ri, Kamis (7/8).

Baca selengkapnya: BPOM Cabut Izin Edar 4 Produk Skincare Milik Doktif, Alasannya Bikin Kaget