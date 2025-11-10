Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan

Senin, 10 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan - JPNN.COM
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatannya di rumah sakit ditanggung oleh Raffi Ahmad.

Bantuan Raffi Ahmad untuk Fahmi Bo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (9/11).

Sementara itu, selebgram Beby Prisillia mengungkap kerinduan terhadap suaminya, Onadio Leonardo.

Kemudian, dokter Kamelia mengaku makin sulit berkomunikasi sejak kekasihnya, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raffi Bantu Pengobatan Fahmi Bo

Dia mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatannya di rumah sakit ditanggung oleh Raffi Ahmad.

Tidak sekadar menanggung biaya Fahmi Bo di rumah sakit, suami Nagita Slavina tersebut juga memberikan tempat ternyaman untuk perawatan.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raffi Ahmad bantu biaya pengobatan Fahmi Bo, istri Onadio Leonardo ungkap kerinduan, kekasih Ammar Zoni kesulitan komunika

