JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Berdoa, Uya Kuya Maafkan Penjarah

Jumat, 05 September 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Berdoa, Uya Kuya Maafkan Penjarah
Uya Kuya. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Anggota DPR Uya Kuya memaafkan wanita tukang parkir pelaku penjarah rumahnya.

Sikap memaafkan Uya Kuya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (4/9).

Kemudian, Raffi Ahmad mendatangi kediaman rumah mendiang Affan Kurniawan di kawasan Jakarta Pusat.



Sementara itu, Ivan Gunawan mengaku bahagia melihat Ruben Onsu akhirnya bisa menjalani ibadah umrah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Uya Kuya Maafkan Penjarah di Rumahnya

Uya Kuya menyatakan telah mengikhlaskan peristiwa penjarahan yang menimpa kediaman dan keluarganya.



Dia memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap perempuan tersebut, melainkan menempuh jalur keadilan restoratif.

Uya Kuya Maafkan Wanita Tukang Parkir Penjarah Rumahnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Uya Kuya maafkan ibu-ibu penjarah, Raffi Ahmad berdoa, Ivan Gunawan doakan Ruben Onsu.

