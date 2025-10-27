Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Raisa Buka Suara soal Perceraian,Amanda Manopo Ungkap Sikap kepada Suami

Senin, 27 Oktober 2025 – 04:56 WIB
Raisa. Foto: Dok. JUNI Records

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan sselebritas Raisa dan Hamish Daud akhirnya memberi pernyataan resmi terkait proses perceraian.

Pernyataan Raisa dan Hamish, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (26/10).

Kemudian, Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.

Baca Juga:

Sementara itu, dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar dirinya segera menikah dengan Ammar Zoni.

Pemgin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penjelasan Raisa soal Gugatan Cerai

Pasangan selebritas itu mengaku sudah mempertimbangkan secara matang sebelum akhirnya sepakat berpisah.

Baca Juga:

"Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama, dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing, sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian," ungkap Raisa melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (26/10).

Baca selengkapnya: Pernyataan Resmi Raisa dan Hamish Daud Terkait Proses Perceraian

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Raisa  Amanda Manopo  Ammar Zoni 
