Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen, Ruben Onsu Beri Penjelasan

Rabu, 19 November 2025 – 08:45 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen, Ruben Onsu Beri Penjelasan - JPNN.COM
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/hamishdw

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, buka suara soal isu tunggakan cicilan mobil yang membuat debt collector datang ke rumah Sarwendah.

Tunggakan cicilan mobil Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang  Selasa (18/11).

Penyanyi Raisa dan suaminya, Hamish Daud kompak tak hadir dalam sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Sidang perdana perceraian selebritas TikTok Na Daehoon dan istrinya, Julia Prastini atau Jule, digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tunggakan Cicilan Mobil Ruben

Dia menuturkan, tidak ada keterlambatan fatal seperti yang ramai diberitakan.

Baca Juga:

Keterlambatan yang terjadi sangat singkat dan tak seharusnya langsung memicu penagihan.

Baca selengkapnya: Pihak Ruben Onsu Buka Suara Soal Debt Collector Datang ke Rumah Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penjelasan Ruben Onsu, Raisa dan Hamish Daud kompak absen, Na Daehoon hadiri sidang cerai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ruben Onsu  Raisa  Hamish Daud  Na Daehoon 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp