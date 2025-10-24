Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Raisa Gugat Cerai, Kesibukan Suami Amanda Disorot

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:14 WIB
Penyanyi Raisa di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis (13/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah. 

Kesibukan suami Amanda, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (23/10).

Kemudian, kKuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengungkap kondisi kliennya yang telah dipindahkan ke Nusakambangan.

Sementara itu, kabar mengejutkan dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud. Dia menggugat cerai sang suami.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kesibukan suami Amanda Manopo

Dia mengatakan bahwa suaminya tersebut masih sibuk di dunia akting.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Amanda Manopo  Ammar Zoni  Raisa 
