3 Berita Artis Terheboh: Raisa Jadi Juri, Ahmad Dhani Marahi El Rumi

Minggu, 26 April 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang hari pernikahan putra keduanya, Ahmad Dhani mengaku sempat memarahi El Rumi.

Pengakuan Ahmad Dhani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (25/4).

Sementara itu, finalis Banten Agnes Aditya Rahajeng resmi dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026.

Kemudian, Raisa menjadi salah satu juri The Audition, salah satu rangkaian acara Road to Pagelaran Sabang Merauke 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut.

1. Ahmad Dhani Marahi El Rumi

Alasannya memarahi yaitu El Rumi masih tetap bekerja, walaupun hari pernikahan sudah makin dekat. "Saya sempat marahi dia juga, masih kerja dia," kata Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

2. Agnes Aditya Dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026

Agnes mengungguli para finalis lainnya setelah melalui rangkaian penilaian ketat, termasuk sesi tanya jawab pada babak empat besar.