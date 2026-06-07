3 Berita Artis Terheboh: Ratu Sofya Laporkan Produser Film, Sarwendah Minta Waktu

Minggu, 07 Juni 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah meminta maaf menyusul potongan pernyataannya yang diduga menyindir mantan suaminya, Ruben Onsu, ramai beredar di sosial media.

Permintaan maaf Sarwendah terkait sindiran untuk sang mantan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (6/6).

Sementara itu, dand asal Jakarta, Martian, sukses mengadakan showcase intim untuk merayakan perilisan single terbaru yang berjudul Amin.

Kemudian, Ratu Sofya mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan produser film yang dibintanginya, Dosa: Penebusan atau Pengampunan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Ingin Selesaikan Masalah Pribadi

Dia menyadari bahwa pernyataannya yang belakangan ini beredar telah menimbulkan kegaduhan.

"Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial," ujar Sarwendah melalui akunnya di Instagram, Jumat (5/6).

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