Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Respons Sule, Brooklyn Bongkar Konflik Keluarga

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:37 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Respons Sule, Brooklyn Bongkar Konflik Keluarga - JPNN.COM
Brooklyn Beckham. Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Brooklyn Beckham akhirnya buka suara soal konflik keluarga dan menegaskan tak ingin lagi dikendalikan orang tuanya.

Konflik keluarga Brooklyn Beckham, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (21/1).

Sementara itu, pasangan El Rumi dan Syifa Hadju akan menggelar prosesi lamaran dan disiarkan langsung di televisi pada Kamis (22/1).

Baca Juga:

Kemudian, Sule akhirnya memberi tanggapan soal langkah Teddy Pardiyana yang mengajukan permohonan kontensius ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Brooklyn Beckham Bongkar Konflik Keluarga

Dia secara tegas menyatakan tidak ingin lagi dikendalikan oleh orang tuanya setelah bertahun-tahun memilih diam.

Baca Juga:

"Orang tua saya dan tim mereka terus menghubungi pers, sehingga saya tidak punya pilihan selain berbicara sendiri dan mengatakan yang sebenarnya tentang sebagian kebohongan yang telah dipublikasikan,” ujar Brooklyn, dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (20/1).

Baca selengkapnya: Bongkar Konflik Keluarga, Brooklyn Beckham Tolak Berdamai dengan Orang Tua

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Brooklyn Beckham bongkar konflik keluarga, lamaran El Rumi disiarkan di televisi, respons Sula soal gugatan Teddy Pardiyana

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  brooklyn beckham  Sule  El Rumi 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp