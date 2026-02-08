Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai

Minggu, 08 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai - JPNN.COM
Surprise ulang tahun Nia Ramadhani. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani akhirnya buka suara mengenai gosip yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Pernyataan Nia Ramadhani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (7/2).

Sementara itu, tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai kemarin Sabtu.

Baca Juga:

Kemudian, Ressa Rossano memberi tanggapan setelah diakui Denada sebagai anak kandung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nia Jawab soal Gosip Cerai

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, rumah tangga mereka dikabarkan berada di ujung tanduk.

Baca Juga:

Nia Ramadhani dirumorkan bercerai dengan Ardi Bakrie. Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu akhirnya memilih untuk memberikan klarifikasi mengenai gosip tersebut.

Baca selengkapnya: Diisukan Bercerai, Nia Ramadhani Beri Klarifikasi Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernyataan Nia Ramadhani soal gosip cerai, tiket konser My Chemical Romance, Ressa Rizky Rossano pengin bertemu Denada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Nia Ramadhani  My Chemical Romance  Denada 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp