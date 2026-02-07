Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis terheboh: Ressa Tanggapi Pengakuan Denada, Sule Ungkap Fakta

Sabtu, 07 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis terheboh: Ressa Tanggapi Pengakuan Denada, Sule Ungkap Fakta
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Teddy Pardiyana dengan keluarga Sule terkait harta warisan mendiang Lina Jubaidah memasuki babak baru.

Pembagian warisan Lina Jubaedah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (6/2).

Sementara itu, Ressa Rizky Rossano menanggapi soal pengakuan Denada secara terbuka di Instagram pribadinya.

Kemudian, Sule menyampaikan fakta mengejutkan terkait hilangnya dokumen penting milik mendiang Lina Jubaedah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Teddy Pardiyana Ngotot Minta Penetapan Ahli Waris

Pasalnya, Teddy Pardiyana baru-baru ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung.

Komedian Sule lantas buka suara saat ditanyai mengenai hal tersebut.

Baca selengkapnya: Teddy Pardiyana Ngotot Minta Penetapan Ahli Waris, Sule Soroti Aset Rp5 Miliar yang Tertahan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Teddy Pardiyana ngotot minta penetapan ahli waris, Ressa Rizky Rossano tanggapi pengakuan Denada, Sule ungkap fakta

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Teddy Pardiyana  Sule  Denada 
