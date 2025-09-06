Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Rhoma Irama Jadi Khatib, Uya Kuya Urus Mental Keluarga

Sabtu, 06 September 2025 – 04:56 WIB
Pedangdut Rhoma Irama menjadi imam sekaligus khatib Salat Jumat dalam Festival Pestapora 2025. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Rhoma Irama akan bertindak sebagai imam dan khatib salat Jumat di tengah penyelenggaraan Pestapora 2025.

Rhoma Irama jadi imam di Pestapora, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (5/9).

Kemudian, Uya Kuya kini memfokuskan perhatiannya pada kondisi keluarga, terutama mertuanya yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

Sementara itu, festival musik Pestapora 2025 akan digelar di Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Rhoma Irama Jadi Imam dan Khatib

Penyanyi dangdut Rhoma Irama bahkan akan bertindak sebagai imam sekaligus khatib salat Jumat di tengah jeda penyelenggaraan Pestapora 2025.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Rhoma Irama melalui video yang diunggah akun resmi Pestapora di Instagram.

