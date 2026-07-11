3 Berita Artis Terheboh: Richa Saksikan Film Terakhir Gary Iskak, Barasuara Bicara Keikhlasan

jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha turut menghadiri acara gala premier film Lastri: Arwah Kembang Desa.

Kehadiran Richa, di premier film terakhir sang suami, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (10/7).

Kemudian, grup musik, Barasuara menghadirkan karya terbaru pada pertengahan tahun berupa single yang bertitel Sementara.

Sementara itu, Ministry Of kini mempersembahkan EP terbaru yang berjudul Fase seeusai merilis single Langkah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak

Film itu merupakan karya terakhir dari Gary Iskak yang berpulang akhir November 2025 lalu.

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Richa Novisha mengaku harus mempersiapkan hati untuk mengikuti gala premier dan menyaksikan filmnya nanti.

Baca selengkapnya: Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak