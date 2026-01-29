Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Ajukan Praperadilan, Konflik Keluarga David Beckham Disorot

Kamis, 29 Januari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Ajukan Praperadilan, Konflik Keluarga David Beckham Disorot
Potret terbaru keluarga David dan Victoria Beckham. Foto: Instagram/victoriabeckham

jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang Lula Lahfah mengaku belum mengetahui pemeriksaan Reza Arap dan sejumlah saksi oleh polisi.

Pemeriksaan Reza Arap, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (28/1).

Sementara itu, David dan Victoria Beckham mengunggah foto keluarga tanpa Brooklyn di tengah isu konflik keluarga.

Kemudian, polisi memberi tanggapan setelah dokter Richard Lee mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ayah Lula Tak Tahu Reza Arap Diperiksa

Kerabat dan teman-teman mendiang Lula Lahfah pun hadir dalam acara tahlilan tersebut, termasuk Reza Arap.

Seperti diketahui, Reza Arap merupakan kekasih dari mendiang Selebgram 26 tahun tersebut.

Ayah Lula Lahfah Belum Tahu Soal Pemeriksaan Reza Arap dan Saksi Lainnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, ayah Lula Lahfah tak tahu Reza Arap diperiksa, isu keretakan keluarga David Beckham disorot, Richard Lee ajukan praperadilan.

