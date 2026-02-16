Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Dicekal, Insanul Fahmi Tak Lagi Berharap

Senin, 16 Februari 2026 – 09:59 WIB
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat menetap bersama Sarwendah, Betrand Peto ternyata kini tinggal bersama Ruben Onsu.

Keputusan Betrand Peto tinggal bersama Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (15/2).

Kemudian, Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa tersangka Dokter Richard Lee atas kasus pelanggaran perlindungan konsumen.

Baca Juga:

Sementara itu, Insanul Fahmi tampaknya tak lagi menantikan momen perdamaian dengan Wardatina Mawa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman berikut:

1. Respons Sarwendah

Menurut Betrand Peto, ayah angkatnya itu menyampaikan permintaan tersebut sepulang melaksanakan umrah pada Agustus 2025 lalu.

Baca Juga:

"Ayah bilang, temani ayah di rumah, ayah sendiri di rumah," beber pelantun Sahabat Kecil itu.

Baca selengkapnya: Tinggal Bersama Ruben Onsu, Betrand Peto Ungkap Respons Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Betrand Peto kini tinggal bareng Ruben Onsu, Richard Lee dicekal ke luar negeri, Insanul Fahmi tak lagi berharap berdamai.

