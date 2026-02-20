Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Jalani Pemeriksaan, Inara Rusli Sindir Mawa

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:56 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Unggahan Inara Rusli diduga menyindir Wardatina Mawa soal popularitas barunya di dunia hiburan.

Sindiran Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (19/2).

Sementara itu, dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kemarin.

Baca Juga:

Kemudian, Wardatina Mawa memberi tanggapan setelah laporannya terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan naik ke penyidikan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Rusli Sindir Mawa

Mantan istri Virgoun, itu diduga menyindir Wardatina Mawa, istri pertama Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Meski tidak menyebut nama, Inara mengungkapkan alasan dirinya tidak meminta maaf.

Baca selengkapnya: Bahas Popularitas Artis Baru, Inara Rusli Sindir Wardatina Mawa?

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Inara Rusli beri sindiran tajam, Richard Lee jalani pemeriksaan, Wardatina Mawa ungkap perasaannya.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Inara Rusli  Richard Lee  Wardatina Mawa 
