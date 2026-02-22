3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Tidak Ditahan, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar memberi tanggapan soal kabar istinya, Aurel Hermansyah diabaikan oleh keluarganya, Gen Halilintar.

Pernyataan Atta soal Aurel diabaikan keluargga Gen Halilintar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/2).

Sementara itu, Wardatina Mawa siap gugat cerai Insanul Fahmi seusai Lebaran, pilih fokus pada anak.

Kemudian, Polda Metro Jaya telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Dokter Richard Lee (DRL) pada Kamis (19/2).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan Atta Halilintar

Dia merasa hal tersebut bisa jadi hanya salah paham, terutama ketika momen foto bersama yang membuat netizen menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

"Mungkin di momen itu tiba-tiba lagi di mana gitu ya, misalnya ada yang lagi ke toilet atau ambil makanan, pas lagi enggak terfoto," kata Atta Halilintar saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

