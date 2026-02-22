Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Tidak Ditahan, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai

Minggu, 22 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Tidak Ditahan, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai - JPNN.COM
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar memberi tanggapan soal kabar istinya, Aurel Hermansyah diabaikan oleh keluarganya, Gen Halilintar.

Pernyataan Atta soal Aurel diabaikan keluargga Gen Halilintar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/2).

Sementara itu, Wardatina Mawa siap gugat cerai Insanul Fahmi seusai Lebaran, pilih fokus pada anak.

Baca Juga:

Kemudian, Polda Metro Jaya telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Dokter Richard Lee (DRL) pada Kamis (19/2). 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan Atta Halilintar

Dia merasa hal tersebut bisa jadi hanya salah paham, terutama ketika momen foto bersama yang membuat netizen menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

Baca Juga:

"Mungkin di momen itu tiba-tiba lagi di mana gitu ya, misalnya ada yang lagi ke toilet atau ambil makanan, pas lagi enggak terfoto," kata Atta Halilintar saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Tanggapan Atta Halilintar Soal Kabar Aurel Hermansyah Diabaikan Gen Halilintar

Rangkuman 3 berita artis terheboh, tanggapan Atta Halilintar soal Aurel Hermansyah, Wardatina Mawa siap gugat cerai, Richard Lee tidak ditahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Atta Halilintar  Richard Lee  Wardatina Mawa 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp