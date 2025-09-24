Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Ogah Damai, Leony Beri Kritikan Tajam

Rabu, 24 September 2025 – 11:09 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Leony Vitria memberikan kritikan pedas terkait anggaran Pemkot Tangsel yang dinilai tak tepat sasaran.

Kritikan Leony Vitria, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (23/9).

Kemudian, penyanyi Tiara Andini kembali menyapa pendengar lewat single baru yang diberi judul Adu Bola Mata.

Sementara itu, mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ogah berdamai dengan selebgram Lisa Mariana.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Kritikan Leony Vitria

Melalui akun Instagram pribadinya, dia menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya tidak sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.

Leony menegaskan, data yang dibagikannya bersumber dari dokumen resmi milik Pemkot Tangsel yang dapat diakses publik.

Baca selengkapnya: Anggaran Alat Tulis Kantor Pemkot Tangsel Capai Rp 38 Miliar, Leony: Itu Beli ATK Atau Pabriknya?

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ridwan Kamil  Leony Vitria  Tiara Andini 
