JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Tes DNA, Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara

Jumat, 08 Agustus 2025 – 04:56 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) dengan didampingi tim kuasa hukumnya berjalan keluar dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil dijadwalkan menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).

Tes DNA Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis kemarin.

Kemudian, YouTuber Ranggo akhirnya divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan penggelapan Rp 3 miliar.

Sementara itu, grup vokal asal Irlandia, Westlife memberikan kejutan spesial untuk penggemar di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ridwan Kamil Tes DNA

Tes tersebut dilakukan terkait laporan pencemaran baik sekaligus pembuktian soal siapa ayah dari anak Lisa Mariana.

Jadwal tes DNA dkungkapkan oleh pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat dihubungi awak media.

Baca selengkapnya: Hari Ini, Ridwan Kamil Dijadwalkan Jalani Tes DNA

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ridwan Kamil tes DNA, YouTuber Ranggo divonis 2 tahun penjara, fan asal Indonesia dapat paket gratis dari Westlife.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ridwan Kamil  Ranggo  Westlife 
