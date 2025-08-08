3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Tes DNA, Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara

Jumat, 08 Agustus 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil dijadwalkan menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).

Tes DNA Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis kemarin.

Kemudian, YouTuber Ranggo akhirnya divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan penggelapan Rp 3 miliar.

Baca Juga: Begini Pernyataan Ridwan Kamil Seusai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Sementara itu, grup vokal asal Irlandia, Westlife memberikan kejutan spesial untuk penggemar di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ridwan Kamil Tes DNA

Tes tersebut dilakukan terkait laporan pencemaran baik sekaligus pembuktian soal siapa ayah dari anak Lisa Mariana.

Baca Juga: Tips untuk YouTuber Pemula Capai 100K Views dalam Seminggu

Jadwal tes DNA dkungkapkan oleh pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat dihubungi awak media.

Baca selengkapnya: Hari Ini, Ridwan Kamil Dijadwalkan Jalani Tes DNA