3 Berita Artis Terheboh: Roger dan Cuy Meyriska Terseret Kasus Hanania, Raffi Beri Penjelasan

Minggu, 14 Juni 2026 – 09:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Jakarta, Tenholes, baru saja merilis maxi-single yang bertitel Membakar Malam.

Singel baru Tenholes, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/6).

Sementara itu, Raffi Ahmad mengklarifikasi kabar namanya muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Kemudian, pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tenholes Persembahkan Membakar Malam

Dirilis melalui kerja sama dengan label rekaman demajors, maxi-single tersebut terdiri dari dua lagu yakni Membakar Malam dan Tiga.

Grup beranggotakan Ukien Skins (vokal), Cepy (gitar), Endry (gitar), Cpx (mandolin), Lettoys (bass), Andyan Gorust (drum) itu kembali menyuguhkan lagu yang bermuatan punk rock dengan sentuhan instrumen mandolin.

Baca selengkapnya: Membakar Malam, Persembahan Terbaru dari Tenholes