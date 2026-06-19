3 Berita Artis Terheboh: Ruben Akan Umrah, Sarwendah Tunggu Waktu Mediasi

Jumat, 19 Juni 2026 – 09:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memilih menunaikan ibadah umrah sebelum memenuhi permintaan mediasi dari Sarwendah.

Keputusan Ruben yang akan umrah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (18/6).

Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu menyampaikan perkembangan mengenai rencana pertemuan dengan Sarwendah.

Sementara itu, malam puncak SCTV Music Awards 2026 menambah dua kategori penghargaan khusus.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Pengin Umrah

Agenda mediasi antara keduanya diperkirakan baru dapat berlangsung pada Juli 2026, sepulang Ruben Onsu beribadah umrah.

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Perkembangan Terbaru Mediasi Ruben dan Sarwendah

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan surat permohonan pertemuan dari pihak Sarwendah telah diterima.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Pilih Umrah sebelum Mediasi dengan Sarwendah