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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV, Ariana Grande Pengin Vakum

Rabu, 05 Agustus 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV, Ariana Grande Pengin Vakum - JPNN.COM
Ariana Grande. Foto: AFP/Valerie Macon

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu buka suara soal isu HIV dan menegaskan hasil tes kesehatannya menunjukkan non-reaktif.

Klarifikasi Ruben Onsu soal isu mengidap HIV, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (4/8).

Sementara itu, kuasa hukum Teddy Pardiyana memberi penjelasan terkait putusan ahli waris Lina Jubaedah.

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Kemudian, Ariana Grande dikabarkan akan vakum dari panggung hiburan seusai menjalani rangkaian Eternal Sunshine Tour.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV

Melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Senin (3/8), dia menegaskan hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan status non-reaktif.

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Ruben mengaku kecewa karena isu mengenai kondisi kesehatannya terus menjadi perbincangan publik. Menurutnya, kabar tersebut tidak berdasar dan telah berulang kali dibantah.

Baca selengkapnya: Buka Suara soal Isu HIV, Ruben Onsu Ungkap Hasil Tes Non-Reaktif

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu buka suara soal isu mengidap HIV, penjelasan kuasa hukum soal Teddy Pardiyana, Ariana Grande berencana vakum.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ruben Onsu  Ariana Grande  Teddy Pardiyana 
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