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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Minta Perincian Penggunaan Nafkah Anak, Ferry Juan Beri Saran

Jumat, 12 Juni 2026 – 13:59 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ruben Minta Perincian Penggunaan Nafkah Anak, Ferry Juan Beri Saran - JPNN.COM
Presenter Ruben Onsu saat berangkat umrah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Ferry Juan memberi saran untuk Ruben Onsu dan Sarwendah mengakhiri konflik yang makin memanas.

Saran Ferry Juan untuk Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (11/6).

Sementara itu, Ruben Onsu blak-blakan soal alasan dirinya meminta perincian penggunaan nafkah anak hingga Rp 200 juta per bulan.

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Kemudian, pakar hukum Hilman Himawan menilai Ahmad Dhani bisa menempuh jalur hukum atas tuduhan NPD dari netizen.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Saran Ferry Juan

Menurut Ferry, perselisihan yang terus berlanjut di ruang publik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Karena itu, kedua pihak diminta mengedepankan komunikasi yang sehat dan menghindari saling menyudutkan.

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Pernyataan tersebut disampaikan menyusul memanasnya hubungan Ruben dan Sarwendah yang belakangan menjadi sorotan publik.

Baca selengkapnya: Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah Memanas, Ferry Juan Beri Saran Begini

Rangkuman 3 berita artis terbuah, saran Ferry Juan, Ruben Onsu ungkap alasan minta perincian penggunaan nafkah anak, Ahmad Dhani bisa laporkan netizen.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  ferry juan  Ruben Onsu  Ahmad Dhani 
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