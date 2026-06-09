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JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Disebut Mantan Ayah, Raisa Menangis

Selasa, 09 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Disebut Mantan Ayah, Raisa Menangis - JPNN.COM
Penyanyi Raisa. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa tidak kuasa menahan tangis saat menggelar 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center.

Tangis Raisa di konser, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (8/6).

Sementara itu, presenter Ruben Onsu memberi tanggapan soal pernyataan salah satu kuasa hukum Sarwendah.

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Kemudian, ada yang menarik dari film terbaru produksi Falcon Pictures, yakni Warkop DKI: Viralin Dong.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raisa Menangis di Panggung

Momen tersebut terjadi ketika dirinya mengenang kepergian sang ibunda, Ria Mariaty, yang berpulang 29 November 2025 lalu.

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"Ini pertama kalinya aku konser (tunggal) tanpa ibu," kata Raisa di atas panggung.

Baca selengkapnya: Duka Raisa di Konser Love & Let Go

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raisa menangis, Ruben Onsu disebut mantan ayah, film Warkop DKI: Viralin Dong segera tayang.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Raisa  Ruben Onsu  Film Warkop Dki 
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