3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons

Minggu, 14 Desember 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan sebuah pesan mengharukan untuk anak angkatnya, Betrand Peto.

Pesan haru Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/12).

Kemudian, gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil terkait perbuatan melawan hukum resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Sementara itu, puncak Bluevocation Creative Festival 2025 yang digelar SMK Budi Luhur sukses digelar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Onsu Sampaikan Pesan haru

Melalui akun miliknya di Instagram, dia meminta Betrand Peto untuk tidak khawatir terhadap apa pun yang dijalani.

"Jangan mengkhawatirkan apapun Ko, karena doaku pasti tak henti untuk kamu dan kedua adikmu," ungkap Ruben Onsu, Sabtu (13/12).

