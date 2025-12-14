Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons

Minggu, 14 Desember 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan sebuah pesan mengharukan untuk anak angkatnya, Betrand Peto.

Pesan haru Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/12).

Kemudian, gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil terkait perbuatan melawan hukum resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Baca Juga:

Sementara itu, puncak Bluevocation Creative Festival 2025 yang digelar SMK Budi Luhur sukses digelar. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Onsu Sampaikan Pesan haru

Melalui akun miliknya di Instagram, dia meminta Betrand Peto untuk tidak khawatir terhadap apa pun yang dijalani.

Baca Juga:

"Jangan mengkhawatirkan apapun Ko, karena doaku pasti tak henti untuk kamu dan kedua adikmu," ungkap Ruben Onsu, Sabtu (13/12).

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Mengharukan untuk Betrand Peto

Rangkuman 3 berita artis terheboh: pesan haru Ruben Onsu, respons Ridwan Kamil soal gugatan Lisa Mariana, Bluvocation Creative Festival 2025 sukses digelar

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ruben Onsu  Ridwan Kamil  Bluvocation Creative Festival 2025 
