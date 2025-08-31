Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Rumah Eko Patrio hingga Uya Kuya Digeruduk Massa, Verrell Tenang

Minggu, 31 Agustus 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Rumah Eko Patrio hingga Uya Kuya Digeruduk Massa, Verrell Tenang - JPNN.COM
Komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Sabtu (30/8), diramaikan dengan isu penjarahan di rumah Eko Patrio dan Uya Kuya.

Rumah kedua anggota DPR itu digeruduk massa seusai kediaman Ahmad Sahroni dijarah.

Kemudian, beredar video rumah Uya Kuya digeruduk massa di Jakarta, terdengar suara kaca pecah dari dalam.

Baca Juga:

Sementara itu, Verrell Bramasta anteng di tengah demo masyarakat terhadap DPR RI yang memanas.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Rumah Eko Patrio Dijarah

Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga menjadi sasaran penjarahan.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul di Jalan Denpasar sejak pukul 20.00 WIB.

Baca selengkapnya: Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa

Rangkuman 3 berita artis terheboh, rumah Eko Patrio dijarah, kediaman Uya Kuya digeruduk massa, Verrell Bramasta anteng.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Eko Patrio  Uya Kuya  Verrell Bramasta 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp