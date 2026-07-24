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3 Berita Artis Terheboh: Rumah Sarwendah Didatangi Debt Collector, Amanda Pengin Lapor Polisi

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:44 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Rumah Sarwendah Didatangi Debt Collector, Amanda Pengin Lapor Polisi - JPNN.COM
Sarwendah dan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu menanggapi soal klaim Sarwendah yang menyebut pesannya terkait alamat rumah baru tak direspons.

Tanggapan Ruben, soal rumah baru Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (23/7).

Kemudian, dia membantah soal isu rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, didatangi sekelompok orang diduga penagih utang.

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Sementara itu, Amanda Manopo berniat melaporkan kasus dugaan penggelapan uang hingga pemalsuan tanda tangan yang dialaminya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan Ruben Onsu

Ruben Onsu mengakui bahwa dirinya telah mengganti nomor teleponnya.

Namun menurutnya, buah hatinya mengetahui soal dirinya yang telah mengganti nomor telepon.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Ungkap Alasan Pesan Sarwendah Soal Pindah Rumah tak Terbalas

Rangkuma 3 berita artis terheboh, tanggapan Ruben Onsu, rumah Sarwendah didatangi debt collector, Amanda Manopo pengin lapor polisi.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Sarwendah  Ruben Onsu  Amanda Manopo 
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